Bildungsziele verfehlen ist Zukunft verspielen

Trotz allen politischen Schönredens sind die schweren Mängel des bestehenden Bildungssystems allgemein bekannt. Die notwendigen Lösungen wären nach zahllosen internationalen Vorbildern relativ leicht zu finden. Schwebte nicht seit vielen Jahren das Unheil der vielfachen Ideologisierung von vielen Seiten über allen Reformdiskussionen.

Auch die amtierende Unterrichtsministerin Schmied lief nach anfänglich besten Absichten in die Doppelmühle von klassischer SPÖ-Schulpolitik und durchsichtigen Scheinlösungen.

So will sie möglichst rasch die Neue Mittelschule der Zehn- bis 14-Jährigen durchdrücken, kann aber bei Weitem nicht die versprochenen und unabdingbaren Voraussetzungen an Lehrkräften und Schuleinrichtungen bereitstellen.

Den Erfolgsnachweis versucht sie über eine zentrale Matura zu erbringen, deren ersten Versuch sogar der Planer als übereilt und als Niveauverlust kritisiert. Nicht was Maturanten können müssten, sondern bloß ihr vorhandenes Niveau werde getestet. Folge wäre "nicht nur Stillstand, sondern Rückschritt". Und das in einem der absoluten Zukunftsfächer wie Mathematik.

Aus guten Gründern hat man sich einmal auf parteilose Justizminister geeinigt. Ein exzellenter, ausschließlich an der Sache orientierter Fachmann ohne ideologische Schranken könnte ein Neuansatz sein für die absolute Zukunftsfrage einer umfassend reformierten Bildung.

Die Probleme wachsen, die Zeit drängt.