Bewaffneter im AMS: Cobra-Einsatz

"Da die Gewaltbereitschaft rundum zunimmt, hatten auch wir schon mit Drohungen zu tun", erzählt Sibitz. "Einmal gab es ein eMail mit Morddrohungen an eine AMS-Beschäftigte, das mir in Kopie zuging. Und einmal setzte es im AMS St. Veit eine Ohrfeige für einen Berater mit dem Zusatz, dass er auch privat verfolgt werden würde."



An einen ständigen Einsatz von Security ist jedoch nicht gedacht. Sibitz: "Wenn wir wissen, dass auffällige Kunden kommen, werden für diesen Termin Sicherheitskräfte angefordert."

Auf den Computern aller Mitarbeiter gibt es einen Knopf, der "stillen Alarm" bei den Kollegen auslöst, sollte es zu einer prekären Situation kommen und Hilfe erforderlich sein.