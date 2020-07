Bessere Bildung ja – aber wer zahlt?

Prinzipiell einig sind sich Kanzler Faymann und Unternehmer Kapsch über eine gemeinsame Schule bis zum 14. Lebensjahr mit viel individueller Förderung. In den Fragen Studiengebühr und Steuerpolitik liegen aber Welten zwischen den beiden.



KURIER: Jeder vierte Pflichtschulabsolvent kann nicht gut lesen. Wie muss die Schule verbessert werden?

Werner Faymann: Jeder heutige Test spiegelt Versäumnisse früherer Jahre wider. Man kann noch nicht einschätzen, wie viel die Initiativen der jetzigen Unterrichtsministerin bringen, etwa zusätzliche Millionen für Sprachförderung. Dort muss es weitergehen. Wir wünschen uns auch ein zweites verpflichtendes Kinderbetreuungsjahr. Kinder unter fünf Jahren sind besonders aufnahmefähig. Die Zahl der Ganztagsschulplätze muss erhöht werden, der Unterricht sollte auf den ganzen Tag verteilt werden.



Verpflichtende Ganztagsschule für alle?

Faymann: Zuerst müssen wir das Angebot schaffen. Aufgrund unnötiger ideologischer Streitereien haben wir da Nachholbedarf.



In Wien hätte man das Angebot im Pflichtschulbereich ja längst schaffen können. Das ist Landessache.

Faymann: Moment, die meisten Ganztagsangebote gibt es ohnehin in Wien! Andere Bundesländer haben nachgeholt.



Herr Kapsch, leiden Unternehmen unter schlecht gebildeten Schulabsolventen?

Georg Kapsch: Die Allgemeinbildung sinkt insgesamt ab – auch jene von Universitätsabsolventen. Die größte Herausforderung haben wir aber in der Pflichtschule. Grundfertigkeiten werden vielfach nicht mehr beherrscht. Acht Prozent beenden ihren Bildungsweg nach der Pflichtschule, zwei Prozent schaffen nicht einmal diesen Abschluss. Das ist ein Alarmzeichen! Wir in der Industrie fordern breite Allgemeinbildung und dann, darauf aufsetzend, berufliche Ausbildung. Die heutigen Schulformen verlangen eine viel zu frühe Festlegung.



Sollen alle bis 14 in eine gemeinsame Schule gehen?

Kapsch: Wenn man nicht einfach die AHS-Unterstufe mit der Neuen Mittelschule mixt, sondern ein wirklich neues Konzept mit individueller Differenzierung macht, dann bin ich sofort dabei.

Faymann: Das Neue am Konzept muss sein, dass man zusätzlich die einzelnen Begabungen fördert – mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Vom politischen Mitbewerber wird das als Einheitsbrei abqualifiziert. Aber das ist falsch.

Aber genau so eine Niveausenkung befürchten viele KURIER-Leser. Die SPÖ lehnt ja Leistungsgruppen ab.

Faymann: Überhaupt nicht. Die Unterrichtsministerin will Förderung in Kleingruppen.