Beschneidung: Mehr als ein Stückchen Haut

In der nun heftigen öffentlichen Debatte ist die Mehrheit für die Beschneidung: Gerade Deutschland könne es sich nicht leisten, Vorreiter in der Verletzung religiöser Gefühle zu sein. Die Empörung der jüdischen und muslimischen Vertreter darüber wird jeden Tag größer und emotionaler. Die unter Druck geratene deutsche Regierung lenkt nun ein. Man werde klarstellen, dass Beschneidungen von Knaben in Deutschland auch in Zukunft vorgenommen werden könnten, erklärte Regierungssprecher Seibert. Im Gespräch ist eine gesetzliche Regelung, wie sie auch Grüne und SPD vorschlagen.