Beschneidung: "Außerirdische wären schockiert"

Seit ein Gericht in Köln entschieden hat, dass die religiöse Beschneidung an Buben Körperverletzung sei, wird auch in Österreich heftig über die Praxis diskutiert. Der KURIER bat Wiens Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister und Heinz Oberhummer von der Initiative "Religion ist Privatsache" zum Streitgespräch.

KURIER: Herr Professor Oberhummer, Sie fordern ein Ende religiöser Beschneidungen an Buben. Warum wollen Sie Juden und Muslimen ein Ritual wegnehmen, das seit Jahrhunderten Teil ihres religiösen Lebens ist?

Heinz Oberhummer: Ich verstehe unter Religionsfreiheit, dass sich jeder selbst entscheiden kann, welcher Religion er angehört oder ob er konfessionslos ist. Eine Beschneidung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ein Beschnittener gehört automatisch zur Religion.

Schlomo Hofmeister: Da machen Sie einen Denkfehler. Die Beschneidung legt nicht das religiöse Bekenntnis fest. Ein Drittel aller Männer weltweit sind beschnitten, aus verschiedenen Gründen: aus religiösen, medizinischen, hygienischen. Als Beschnittener gehört man nicht automatisch zu einer Religion.

Oberhummer: Da sind wir beim nächsten Punkt. Oft wird behauptet, die Beschneidung bringt gesundheitliche Vorteile. Das ist höchst umstritten. In den USA geht man immer mehr davon ab, Buben zu beschneiden, seit man draufgekommen ist, dass auch Neugeborene starke Schmerzen empfinden können. Die Beschneidung ist Körperverletzung.

Hofmeister: Da sind Sie falsch informiert. Eine medizinische Beschneidung dauert 20 Minuten, eine jüdische acht Sekunden. Für den Neugeborenen ist dieser Eingriff eine Bagatelle.

Oberhummer: Wenn das so wäre, würden die Chirurgen in den Spitälern längst Ihre Methode anwenden. Sie hätten vermutlich schon den Nobelpreis bekommen.

Hofmeister: Ich habe in meinem Leben mehr als 1000 Beschneidungen durchgeführt. Manchmal trinkt das Kind seine Flasche weiter. Ich lade Sie ein, einmal an einer Beschneidung teilzunehmen.

Viele Ärzte sehen das nicht so harmlos: Beschneidung sei sehr wohl Körperverletzung und etwa mit einem Piercing nicht vergleichbar.

Hofmeister: Weil die europäischen Ärzte unsere Methode nicht kennen. Die Halbgötter in Weiß lassen sich nicht dazu herab, unsere traditionelle Methode anzuwenden. Ich hätte eine Frage an Professor Oberhummer: Welcher Religion gehören Sie an?

Oberhummer: Ich bin konfessionsfrei.

Hofmeister: Warum agieren Sie dann mit fast religiösem Fanatismus gegen Religionen?

Oberhummer: Das tue ich ja nicht. Jeder kann machen, was er will.

Hofmeister: Aber Sie sagen doch, man darf nicht beschneiden!

Oberhummer: Weil das Körperverletzung ist. Stellen Sie sich vor, ein Elternpaar sagt, wir wissen von Gott, dass wir unserem Kind die Ohrläppchen abschneiden sollen. Die würden sofort vor Gericht landen. Nur die Religion sorgt dafür, dass es nicht dazu kommt.

Hofmeister: In welcher Religion schneidet man Kindern die Ohrläppchen ab? Das würde selbstverständlich gegen die guten Sitten verstoßen – im Gegensatz zu der von der WHO empfohlenen Beschneidung. Sie hat keinen negativen Effekt.

Oberhummer: Aber zumindest auch keinen positiven. Genau das erschreckt mich ja so. Selbst wenn herauskommt, dass das Kind leidet, machen Sie weiter.

Hofmeister: Hellenisten, Nazis und Sowjets haben genauso argumentiert: Religiöse Beschneidungen sind gegen die guten Sitten. Das heißt, anders sein ist gegen die guten Sitten. Sie vertreten damit einen totalitären Ansatz.

Oberhummer: Diese Vergleiche mit früher sind unangebracht. Wir haben eine moderne Verfassung. Keiner muss fürchten, wegen seiner Religion verfolgt zu werden.

Hofmeister: Die österreichische Verfassung legitimiert die Beschneidung an Buben.

Oberhummer: Aber laut Europäischer Menschenrechtscharta hat jedes Kind das Recht auf Unversehrtheit. Ich will die Beschneidung nicht verbieten, aber die Religionen sollten damit aufhören. Die jüdische Religion würde ja weiterbestehen mit ihren Inhalten und Botschaften.

Hofmeister: Das ist genau Ihr Problem. Sie verstehen Religion als Meinung. Sie ist aber vor allem gelebte Praxis.