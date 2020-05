Vorgebliches Ziel der Pilotversuche ist es zu beweisen, dass das Bundesheer ohne Rekruten auskommt – bei gleichbleibendem Budget. Ab sofort werden das Verteidigungsministerium und das Kommandogebäude General Körner in Wien sowie der Truppenübungsplatz Seethaler Alpe in der Steiermark ohne Rekruten auskommen müssen. Als Ersatz müssen Zivilbedienstete angestellt werden. Die kosten mehr als Rekruten. Doch das soll durch den Wegfall der Ausbildungskosten für die Rekruten kompensiert werden.

Zur Frage der Kosten gestand Darabos ein, dass für diese Super-Verbände bis zum Jahr 2014 Mehrkosten von etwa acht bis zehn Millionen Euro anfallen würden. Kein Problem für den Minister: „Wir haben in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet, was man im Finanzministerium gar nicht so gerne sieht.“

Damit war das Ende der Gemeinsamkeiten zwischen dem Minister und dem Berufs-Armeechef wider Willen erreicht. Denn Entacher sieht die Finanzierungsfrage nur über Umschichtungen lösbar: „Was wir hier investieren, wird es eben wo anders nicht geben.“ Auf weitere Nachfrage erläuterte der

General, dass man sich gezwungen sehe, geplante Neubauten und Kasernensanierungen „nach hinten zu verschieben“. Außerdem, so der ranghöchste Offizier, wäre es notwendig, in den laufenden Verhandlungen mit dem Finanzministerium in Sachen Schuldenbremse mehr Druck zu machen. Wie berichtet, sind auch hier der Generalstabchef und sein Minister nicht ganz einig. Entacher fürchtet weitere Einsparungen in dreistelliger Höhe – und er warnt davor, das Bundesheer „auszubluten“ –, während Darabos in dieser Frage zu kalmieren versucht.