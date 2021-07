Zwischen "Rache" und israelischen "Antworten"

Die Österreicher stehen dabei nicht an vorderster Front. Sie sind als Logistik-Kompanie für die Versorgung der 10.500 UNIFIL-Soldaten aus 40 Nationen verantwortlich. Sie reparieren alle Fahrzeuge, Panzer und Aggregate, führen Versorgungsfahrten durch. Und sie betreiben auch "Shops". " LIBRO" nennen sie beispielsweise jene Halle, in der Baumaterial und Werkzeuge gelagert und ausgeliefert werden. Und in einer Halle ebenfalls mit dem Namen " Libro" bekommen die Blauhelme von den Österreichern ihr Büromaterial.

Und sie sorgen für die Brandsicherheit. Die UNO-Feuerwehr wird auch von den Österreichern betrieben. Feuerwehrkommandant ist eine Frau: Hauptmann Julia Nievoll vom Panzerstabsbataillon 3 in Mautern. Dort hat sie beim ABC-Aufklärungszug eine volle Feuerwehrausbildung genossen, was sie nun zur Tätigkeit als UNO-Feuerwehr-Kommandantin qualifiziert.

Im Gegensatz zum Golan stehen die Österreicher als Logistiker nicht mehr in der ersten Reihen. Aber als "Nachschubler" sind sie nicht weniger gefährdet als die Kameraden in den Kampfdeckungen. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Ein terroristischer Angreifer wird wohl nicht einen schweren Kampfpanzer der französischen Blauhelme attackieren, sondern eher ein "weiches Ziel" suchen. Und als solches gelten Nachschubkolonnen. Deshalb ist in jedem Konvoi auch ein sogenanntes "Jammer-Fahrzeug" dabei, das mit einem Störsender sämtliche Handys und den Funkverkehr in der Umgebung lahmlegt. Damit soll das Fernzünden von Bomben unterbunden werden. Dass sie bei ihren Fahrten in nicht gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sind, beruhigt die Soldaten aber wenig.

Außenminister Kurz unterstrich bei seinem Besuch die Bedeutung des österreichischen Engagements bei UNIFIL, das auch international gewürdigt werde. Negative Auswirkungen auf die Reputation Österreichs durch den Abzug vom Golan, der von vielen Menschen als übereilt und panikartig beurteilt wird, sieht er nicht. Bei allen Gesprächen, etwa in der UNO-Zentrale in New York, würde er wegen der vergleichsweise hohen Zahl von 1000 Soldaten im Auslandseinsatz immer nur höchste Anerkennung gewinnen.