Zweite Festnahme in Brasilien nach gescheitertem Attentat auf Lula

Ein erster Verdächtiger war kurz nach dem gescheiterten Sprengstoffattentat an Heiligen Abend in Brasília festgenommen worden. Der Mann, ein Anhänger von Lulas rechtsextremem Vorgänger Jair Bolsonaro, soll Sprengsätze an einem Tanklaster platziert und so versucht haben, vor dem Machtwechsel Chaos zu verbreiten. Er habe die "Einführung des Kommunismus in Brasilien" verhindern wollen, sagte der Beschuldigte den Ermittlern.