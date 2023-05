Zwei Ukrainer mit Anschlagsplänen in Russland laut FSB festgenommen

Der russische Geheimdienst FSB hat die Festnahme von zwei ukrainischen "Saboteuren" gemeldet. Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes wurden zwei Ukrainer festgenommen, die geplant haben sollen, Strommasten von Atomkraftwerken in Russland in die Luft zu jagen. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag.

