Zwei Blauhelmsoldaten in Mali durch Minen-Explosion getötet

Das Land mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Seit dem bisher letzten Putsch im vergangenen Mai wird Mali von einer militärischen Übergangsregierung geführt, die enge Beziehungen zu Russland pflegen soll.

Österreich beteiligt

Dem Krisenstaat machen seit Jahren islamistische Terrorgruppen zu schaffen. Die Militärjunta hat Wahlen bis Ende März 2024 versprochen. Ende Juni hatte der UNO-Sicherheitsrat die UNO-Friedensmission in Mali um ein Jahr verlängert.

Zugleich kehrten Ende des Vormonats 64 Bundesheer-Soldaten der EU-Trainingsmission in Mali (EUTM) zurück. Österreich ist seit März 2013 an zwei Missionen indem Krisenland beteiligt. Rund 70 Bundesheerangehörige waren im Schnitt für EUTM im Einsatz. Zudem sind zwei österreichische Soldaten an MINUSMA beteiligt.