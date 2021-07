Doppelanschlag in Mogadischu: Mindestens drei Tote

Zwei Wochen nach einem verheerenden Bombenanschlag in Mogadischu sind am Samstag bei einem erneuten Doppelanschlag mindestens drei Menschen getötet worden. Der Anschlag galt offenbar einem Hotel im Norden der somalischen Hauptstadt, in dem sich Regierungsvertreter aufhalten sollen. Augenzeugen und die Polizei berichteten von Schüssen.

Zu der Tat bekannte sich die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz. Ihre Kämpfer hielten sich demnach noch in dem Hotel auf.

Nach Angaben des Polizeivertreters Ibrahim Mohamed explodierten innerhalb kurzer Zeit ein Wagen vor dem Hotel " Nasa Hablod 2" und ein Kleinbus an einer nahe gelegenen Kreuzung. Zudem seien Schüsse zu hören, sagte Mohamed der Nachrichtenagentur AFP. Er sprach von einem mutmaßlichen "koordinierten Angriff". Vertreter der städtischen Ambulanz berichteten von mindestens drei, ein anderer Augenzeuge von mindestens vier Toten. Unter ihnen soll auch ein ranghoher Polizeivertreter sein.