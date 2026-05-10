Tanzeinlage geht viral: Ungarischer Minister wird zum Internet-Star

Die Abgeordneten des Parlaments in Budapest wählten am Samstag den pro-europäischen Konservativen Péter Magyar zum neuen Ministerpräsidenten. Die Entscheidung löste in Ungarn große Feierstimmung aus – auch beim designierten Tisza-Gesundheitsminister Zsolt Hegedüs.

Mit einer Tanzeinlage sorgte der Politiker für Aufsehen und begeisterte Zehntausende Menschen in den sozialen Netzwerken.