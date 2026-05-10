Tanzeinlage geht viral: Ungarischer Minister wird zum Internet-Star
Die Abgeordneten des Parlaments in Budapest wählten am Samstag den pro-europäischen Konservativen Péter Magyar zum neuen Ministerpräsidenten. Die Entscheidung löste in Ungarn große Feierstimmung aus – auch beim designierten Tisza-Gesundheitsminister Zsolt Hegedüs.
Mit einer Tanzeinlage sorgte der Politiker für Aufsehen und begeisterte Zehntausende Menschen in den sozialen Netzwerken.
Auch Magyar selbst schien Gefallen an der Einlage zu finden. Der neue Ministerpräsident klatschte mit, animierte die Zuschauer zum Mitmachen und verfolgte den Auftritt sichtlich gut gelaunt.
Nicht die erste Tanzeinlage von Hegedüs
Es ist nicht das erste Mal, dass Hegedüs mit einem Tanz für Aufmerksamkeit sorgt. Bereits nach der Ungarn-Wahl im April stahl er mit seiner spontanen Performance vielen die Show und wurde im Internet gefeiert.
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