So hat Ungarn gewählt: Das Ergebnis im Detail

Die Stimmen der rund 500.000 Auslandsungarn werden erst im Laufe der Woche ausgezählt. Was aber bereits klar ist: Mit einer Wahlbeteiligung von 77,80 Prozent wurde ein neuer Rekord erreicht. Und: Péter Magyar (TISZA) löst den amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán (Fidesz) ab.

Bei der Listenwahl liegt Tisza auf Platz 1 vor Fidesz. Mi Hazánk, eine rechtsextreme Partei, erreicht knapp sechs Prozent. Auf den letzten beiden Plätzen liegen Demokratikus Koalíció und Magyar Kétfarkú Kutya Párt, eine Satirepartei.