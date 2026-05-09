Ungarisches Parlament wählt Pèter Magyar zum Ministerpräsidenten

Die Abgeordneten des Parlaments in Budapest wählten den pro-europäischen Konservativen Pèter Magyar zum Ministerpräsidenten und Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Viktor Orbán. 140 Abgeordnete stimmten für Magyar, 54 gegen ihn, ein Parlamentsmitglied enthielt sich der Stimme. Vier Abgeordnete waren bei der Abstimmung nicht anwesend.

Feierstimmung in Budapest Parallel zur feierlichen Zeremonie im Parlament findet auf dem Kossuth-Platz und am Donauufer das "Volksfest zum Systemwechsel" statt, mit Militär- und Flaggenparade, organisiert von Magyar und seiner Partei TISZA. Mit dem Volksfest soll der Regierungswechsel gefeiert werden, der Ungarn in ein "neues Zeitalter" führen soll.

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Mit der Wahl und dem Ablegen des Amtseides des 45-Jährigen geht die Epoche des rechtsnationalen Premiers Orbán nach 16 Jahren endgültig zu Ende. Im Parlament verfügt seine Mitte-Rechts-Partei "Respekt und Freiheit" (TISZA) nach einem historischen Wahlsieg am 12. April über eine Zwei-Drittel-Mehrheit.