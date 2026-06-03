Meinl-Reisinger zu UNO-Sitz: "Im Vergleich mit Deutschland kostengünstig"

Österreich hat sich im Ringen um einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Jahre 2027 und 2028 klar gegen Deutschland durchgesetzt. Bei der geheimen Wahl in der UNO-Generalversammlung erreichte Österreich am Mittwoch in New York 131 Stimmen, um drei weniger als der haushohe Favorit Portugal. Deutschland ging leer aus.

Nach Bekanntgabe des Ergebnisses brach in der von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) angeführten österreichischen Delegation großer Jubel aus. "Der Einsatz und die vielen internationalen Kontakte der letzten Jahre haben sich ausgezahlt: Österreich sitzt wieder mit am Tisch, wo über Frieden, Sicherheit und Stabilität entschieden wird", teilte Meinl-Reisinger im Anschluss an die Verkündung des Wahlergebnisses in einer Aussendung mit.

Meinl-Reisinger in der ZiB2

Wenige Stunden nach dem Erfolgserlebnis war Meinl-Reisinger dann auch in der ZiB2 zugeschalten. Sie sprach von einem diplomatischen Langzeiterfolg und wies Spekulationen über eine Abstrafung deutscher Außenpolitik zurück.

"Wir freuen uns wirklich riesig. Das ist ein toller Erfolg Österreichs und wir sind sehr, sehr stolz heute auf die Leistung Österreichs, auf unsere Diplomatie, auf das Team hier in New York", sagte Meinl-Reisinger. Die Kandidatur sei vor 15 Jahren gestartet worden, das "hartnäckige Dranbleiben" habe sich bezahlt gemacht.

"Wir haben jetzt einen Platz, einen Sitz, eine Stimme am wichtigen Tisch des Sicherheitsrats", betonte sie. Österreich könne damit mitbestimmen, "wenn es um Frieden, um Sicherheit und Stabilität geht". Eine Absage an die deutsche Außenpolitik sieht sie ob des "hochgejazzten" Duells mit Deutschland nicht.