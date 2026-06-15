Experte zum Iran-Abkommen: Trump in "Position der Schwäche"

Nach mehr als drei Monaten Krieg zwischen den USA und dem Iran liegt nun eine Absichtserklärung auf dem Tisch. In der ZiB2 war dazu Nico Lange, Sicherheitsexperte, zu Gast. Er ordnete ein, wie belastbar die angekündigte Einigung ist – und wo die offenen Fragen liegen. "Ist kein Friedensabkommen" Lange betonte, dass es sich nicht um ein Friedensabkommen handle. "Wohlgemerkt, das ist kein Friedensabkommen und damit auch kein Durchbruch." Bestätigt sei lediglich eine Absichtserklärung, die binnen 60 Tagen zu einem Abkommen führen solle. Inhaltlich bleibe vieles offen: Weder zum iranischen Atom- noch zum Raketenprogramm gebe es konkrete Vereinbarungen, auch zur Straße von Hormuz seien bisher nur vage Aussagen bekannt.

Militärisch sei der Krieg zunächst erfolgreich verlaufen. "Der Krieg war am Anfang sehr erfolgreich." Er sprach von einem politischen Enthauptungsschlag, bei dem zentrale Führungspersönlichkeiten des iranischen Regimes getroffen worden seien. Danach habe es den USA jedoch an einer Exit-Strategie gefehlt. "Position der Schwäche" für Trump Der Iran habe seine Strukturen aufrechterhalten und zurückschlagen können. Am Ende habe Trump dem Iran weitreichende Zugeständnisse machen müssen. "Also aus einer Position der Stärke ist eher eine Position der Schwäche geworden für Trump."