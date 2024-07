Schallenberg: "Hier wird mit Feuerzeugen neben Pulverfässern gearbeitet"

Der Konflikt im Nahen Ost droht also zu eskalieren, Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg war dazu am Sonntag-Abend in der ZIB2 zu Gast. "Die Gefahr ist sehr real und sie ist da. Israel hat das Recht sich zu verteidigen, aber die Hoffnung ist, dass sich alle Seiten – auch die israelische – bewusst sind, dass man hier eigentlich mit Feuerzeugen neben Pulverfässern arbeitet", so Schallenberg: "Und wenn hier ein Flächenbrand entsteht ist er vermutlich von keiner Partei mehr kontrollierbar."