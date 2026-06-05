"Klimawandel ist nicht abgesagt": Warum neue Szenarien keine Entwarnung sind

Extreme Hitze, Starkregen und die Frage, wie CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt werden kann, rücken den Klimaschutz ins Zentrum der Debatte. Technische Lösungen wie die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund gelten dabei als Hoffnungsträger – sind aber umstritten. CO2 in der Erde zu speichern gilt als mögliche Maßnahme gegen den Klimawandel. Doch allein wird das nicht reichen, betont Daniel Huppmann, Klimaforscher am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA), in der ZiB2. Klimaforscher Huppmann: CO2 senken hat Vorrang CO2-Speicherung sei "eine wichtige Komponente, aber ist nur eine von vielen". Vorrang habe, "unsere CO2-Emissionen so rasch wie möglich zu reduzieren, also vor allem CO2-Emissionen aus fossiler Energie, aus Öl und Gas". Unvermeidbare Emissionen, etwa aus der Zementindustrie oder Landwirtschaft, müssten dann durch technische oder natürliche Senken ausgeglichen werden, um Netto-Null zu erreichen.

Kritisch sieht Huppmann, dass neue Technologien als Vorwand dienen könnten, heutige Maßnahmen aufzuschieben. "Jede Tonne CO2, die wir heute vermeiden könnten, aber die Maßnahmen nicht treffen, die werden wir nachher um teures Geld anders wiedergutmachen", warnte er. Grenzen von Technik und Natur Als Senken nannte Huppmann Wälder und technische Lösungen. Aufforstung stoße jedoch an Flächengrenzen, technische Verfahren seien teuer und energieintensiv. Besonders die Abscheidung und Speicherung von CO2 erfordere zusätzliche Energie, Transport und Infrastruktur.