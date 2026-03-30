Expertin über Trump: "Agiert kopflos im Iran"

Gut einen Monat dauert der Krieg im Iran bereits an. US-Präsident Donald Trump droht mit dem Einsatz von Bodentruppen, spricht aber auch von einem möglichen Deal sowie der vollständigen Vernichtung. Kann man sich an die Worte von Trump noch verlassen? "Nein, ich glaube, wir sind in dem Punkt angekommen“, an dem man sich auf die öffentlichen Aussagen des Präsidenten kaum mehr verlassen könne, so die US-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook im ZiB2-Interview. Zwar sei denkbar, dass unterschiedliche Signale Teil eines diplomatischen Spiels seien. Doch der Eindruck überwiegt: "Tatsächlich hinterlässt es aber den Beigeschmack, dass dieser Präsident weiterhin kopflos im Iran agiert."

Ziel von Trump? "Strategisches Rätselraten"

Vier Wochen nach Kriegsbeginn bleibt selbst das ursprüngliche Ziel unklar. Die Expertin spricht von einem "strategischen Rätselraten", das nicht nur Analysten, sondern auch die amerikanische Bevölkerung beschäftigt. das nicht nur Analysten, sondern auch die amerikanische Bevölkerung beschäftigt. Wenn man es herunterbreche, hätten sich drei Ziele durchgesetzt: die Zerstörung der iranischen Marine, die Minimierung der ballistischen Raketenfähigkeit und die Einschränkung der Nutzung nuklearen Materials. "Ob sich das tatsächlich nun gelohnt hat aus US‑Perspektive, das bleibt weiterhin in den Raum gestellt", so die Politologin.