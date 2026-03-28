Iran-Krieg spaltet Trumps "Amerika zuerst"-Anhänger

Vor rund einem Jahrzehnt hat Donald Trump "Amerika zuerst" (America first) zu seinem Schlachtruf erhoben. Damit erteilte er auch US-Militärinterventionen im Ausland und "endlosen Kriege" wie in Afghanistan und im Irak eine Absage. Der Iran-Krieg stellt seine Anhänger deshalb auf die Probe. Beim wichtigsten US-Konservativen-Treffen CPAC in dieser Woche mühten sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den Krieg als logische Fortsetzung von Trumps Weltbild umzudeuten. "Amerikaner werden seit vielen Jahren von Gruppen getötet, die vom Iran finanziert werden", sagt etwa Serena Devoogd, eine 26-jährige Influencerin aus Oregon und Veteranin der US-Armee, die an der CPAC im texanischen Grapevine nahe Dallas teilnahm. "Deshalb war das längst überfällig", sagt sie über die Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran, die nun in die fünfte Woche gehen.

Iran-Krieg sorgt für Riss in MAGA-Bewegung Dennoch hat der Krieg im Nahen Osten einen Riss in Trumps MAGA-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder großartig) erzeugt. Umfragen zufolge ist die Zustimmung zu den Angriffen auf den Iran landesweit gesunken. Prominente Vertreter des MAGA-Lagers wie die früheren Fox-News-Moderatoren Tucker Carlson und Megyn Kelly haben den Krieg scharf kritisiert. Die MAGA-Basis unterstützt das Vorgehen dagegen. Jüngste Umfragen des Senders CBS und der Plattform "Politico" kommen auf Zustimmungswerte von über 80 Prozent. Laut dem Umfrageinstitut Pew Research Center befürworten 69 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Republikaner Trumps Umgang mit dem Konflikt. "Ich vertraue ihm zu 100 Prozent", sagt die MAGA-Anhängerin Penny Crosby in Grapevine. Trump wisse, was er tue, und er wolle die USA vor einer iranischen Atombombe schützen. Ähnlich äußert sich die 79-jährige Diane Hartgraves aus Texas. Der Iran könne "nicht verantwortungsvoll" mit Atomwaffen umgehen, sagt sie. Zudem sei der Militäreinsatz im Iran gar kein "richtiger Krieg". Es handle sich um Präventivangriffe, die nicht im Widerspruch zu Trumps Motto "Amerika zuerst" stünden. Doch es gibt auch mahnende Stimmen. Ray Myers aus der Region von Dallas unterstützt Trump zwar. Wenn sich der Konflikt in die Länge ziehe, werde das aber viele im MAGA-Lager befremden, sagt er voraus. "Wenn man einen Krieg beginnt, gibt es Risiken, und man weiß nie, was passieren kann", sagt der 81-Jährige. Vor allem die steigenden Spritpreise könnten nach seinen Worten für Trump zum Problem werden. "Das ist das Barometer - die Benzinpreise", stellt er fest.