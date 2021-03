Zerstrittene Weltgesundheitsorganisation gegen "Grüne Pässe"

Dann, wohl zu spät, gab er Alarm und warnte vor der Pandemie. Dem Äthiopier Tedros wird eine besondere Nähe zu China nachgesagt, auch weil die Chinesen die größten Geldgeber in der Heimat des langjährigen Außenministers sind, der als WHO-Chef ein Wunschkandidat Chinas war.

Persönliche Freundschaften

Auch die WHO-Experten reden oft aneinander vorbei. Ganz offenkundig wurde das nach ihrer Visite in Wuhan. Auf einen gemeinsamen Bericht über die Herkunft des Virus konnten sich die 13 Fachleute aus Australien, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Japan, Katar, Russland, den USA und Vietnam nicht einigen. In die Kritik geriet Peter Daszak, ein britisch-amerikanischer Zoologe und ein Experte für Infektionsepidemiologie, der mit der Chefin des Hochsicherheitslabors in Wuhan, Zhengli Shi, eng zusammengearbeitet hat und mit ihr befreundet ist.

Schreiduelle

Während andere Mitglieder des WHO-Teams nicht ausschließen konnten, dass das Virus womöglich doch, wie viele Verschwörungstheoretiker behaupten, aus einem Labor freigekommen sein könnte, stellte sich Daszak vor seine Forscherkollegin aus China. Deshalb soll es zu Schreiduellen mit Delegationsleiter Peter Ben Embarek gekommen sein. Einig war man sich nur, dass das Virus vermutlich von einer Fledermaus über einen Zwischenwirt, vermutlich ein Schuppentier, auf den Menschen übergesprungen ist. Aber auch da müsse man mehr forschen.

Die Chinesen haben aber offenbar wichtige Unterlagen vernichtet oder der WHO vorenthalten, sagen andere Experten. Susanne Bobek