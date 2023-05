Zerkratztes Auto in Südtirol: Es war nicht der Bär

Eine DNA-Analyse hat gezeigt, dass entgegen erster Annahmen kein Bär für einen zerkratzen Pkw in Südtirol verantwortlich ist. Vergangene Woche wurden "Kratz -und Bissspuren" an einem Auto in einer Siedlung in Völs am Schlern entdeckt, der Verdacht fiel auf einen Braunbären als Verursacher. Die Analyse von gesammelten Haaren zeigte nun, dass ein Bär nicht infrage komme. Welches Tier den Schaden angerichtet hatte, war noch unklar, teilte das Land Südtirol am Dienstag mit.

