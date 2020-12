Zahlreiche Menschen bei Demo gegen Sicherheitsgesetz in Paris

Zahlreiche Menschen haben sich am Samstag in Paris zu einer Großdemonstration gegen Polizeigewalt und das geplante Sicherheitsgesetz versammelt. Am frühen Nachmittag startete ein Demonstrationszug an der Porte de Lilas im Osten der französischen Hauptstadt. Unter den Protestierenden waren zahlreiche junge Menschen - aber auch Gewerkschaften.

Einige skandierten: "Macron, es reicht!" oder "Sicherheitsgesetz, nein, nein. Soziale Sicherheit, ja, ja". Der Zug sollte am Nachmittag Richtung Place de la République ziehen.

Ein Kollektiv aus Gewerkschaften, Journalisten- und Opferschutzverbänden sowie Menschenrechtsorganisationen hatte zu dem landesweiten Protest aufgerufen. Bereits am vergangenen Wochenende gab es einen Massenprotest.