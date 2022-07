Wut über Chaos und Elend in Libyen treibt die Menschen auf Straßen

Ursprünglich sollten in Libyen in Dezember 2021 Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Sie wurden jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Die letzte Runde der von der UNO unterstützen Friedensgespräche in dem Land endete am vergangenen Donnerstag ohne Ergebnisse.

Das Parlament in Tobruk hatte Baschagha im Februar an die Spitze einer Übergangsregierung berufen. Er sollte Dbeibah ablösen, der seit Anfang 2021 die international anerkannte Übergangsregierung in Tripolis anführt. Dbeibah will die Macht jedoch nur an eine vom Volk gewählte Regierung abtreten.

In Tripolis hielten die Demonstranten am Freitagabend Porträts der beiden rivalisierenden Regierungschefs hoch, die beide mit einem "X" durchgestrichen waren. Dbeibah erklärte auf Twitter, er wolle sich den Protestierenden "anschließen", und rief zu Wahlen auf. Auch Haftars selbsternannte Nationale Libysche Armee erklärte, sie unterstütze die Forderungen der Demonstranten, forderte aber gleichzeitig, "öffentliches Eigentum zu schützen".

Internationale Gemeinschaft angerufen

Nach Auffassung des Libyen-Experten Jalel Harshawi sollte die internationale Gemeinschaft sich stärker darum bemühen, die Lage der Menschen in Libyen zu verbessern, statt sich auf die Wahlen zu konzentrieren, die nun "frühestens in zwei Jahren stattfinden werden". Harschawi beschuldigte beide libyschen Lager der massiven "Korruption und Kleptokratie".