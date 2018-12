Woran eine einheitliche EU-Flüchtlingspolitik scheitert

Dublin-Reform

Die Dublin-Regelung sieht vor, dass ein Schutzsuchender in der Europäischen Union dort seinen Asylantrag stellen muss, wo er die EU betritt. Also in den meisten Fällen Griechenland, Spanien, Italien. Diese Regel stammt aus Zeiten, in denen nicht viele Menschen um Schutz in Europa angesucht hatten. Doch dann kam 2015 und die Zahl der Flüchtlinge stieg massiv - und die Fehler des Dublin-Systems wurden schmerzlich sichtbar. Griechenland, Italien, Spanien und Malta konnten der Zahl an Anträgen nicht Herr werden.

Damals hat die Europäische Kommission im Rahmen ihres Asylpakets auch eine Reform der Dublin-Regelung vorgeschlagen. Insbesondere soll dadurch garantiert werden, dass die Randstaaten in Zukunft nicht mehr allein die Last tragen müssen. Doch EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten schafften es in den vergangenen drei Jahren nicht, sich darauf zu einigen. Jeder Versuch, die Menschen gleichmäßiger auf die EU-Mitglieder zu verteilen, scheiterte bislang.