CDU-Joker will durchhalten

In den Hitlisten der wichtigsten Politikern kam Wolfgang Bosbach nie vor. Ginge es aber nur um Beliebtheit, wäre er öfters dabei. Sicher aber seit seinem Auftritt als "Politpromi" in Günther Jauchs RTL-Sendung "Wer wird Millionär" am vergangenen Montag. Da räumte der CDU-Mann bei sieben Millionen Zusehern Sympathien ab wie selten ein Gast – und erst recht ein Politiker.

Auch wenn der Seher-Rekord inszeniert war: Die Sendung war drei Wochen zuvor aufgezeichnet worden, einschaltträchtige Gerüchte bis zuletzt, die Kanzlerin könnte erstmals mittun, blieben undementiert. Doch Bosbachs Versuche, Merkel zum "Telefonjoker" bei einer Frage über DDR-Gepflogenheiten zu machen, endeten auf ihrer Mailbox. Nicht nur, weil ihre Handynummer veraltet war, wie er später zugab. Auch, weil die Kanzlerin ohne SMS-Aviso nicht abhebt, außer bei allerengsten Vertrauten.

Zu denen gehörte Bosbach nie. Doch das schadet den Sympathien für ihn nicht.