Van der Bellen lädt Putin zu Salzburger Festspielen ein

Die Delegation hatte sich mit der des US-Außenministers Mike Pompeo am Vorabend quasi die Klinke in die Hand gegeben. Pompeo hatte in Sotschi Gespräche zum Thema Iran geführt. Mit Van der Bellen ging es um Kunst, Kultur und Wirtschaft: Ein Stadtspaziergang, das Treffen mit Putin, ein gemeinsamer Konzertbesuch am Abend. Und – der Kern des Besuchs: Der Startschuss für den Sotschi-Dialog, eine „zivilgesellschaftliche Gesprächsplattform“. Kritik hatte es an der Zusammensetzung des Leitungsorgans des Forums gegeben. Vertreter der Zivilgesellschaft suche man dort vergeblich. Wirtschaftskammerpräsident Leitl nannte das erste Treffen einen „großen Wurf“.