Wladimir Putin ist in Wien: Der Liveticker durch den Tag

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht Wien. Vorgesehen sind Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Zahlreiche Minister begleiten Putin nach Wien.

Österreich will trotz der schwierigen Beziehungen zwischen der EU und Russland im Dialog mit Moskau bleiben und betont vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli die "Brückenfunktion" des Landes. Im Gegensatz zur Mehrheit der EU-Staaten hat Österreich in der Giftaffäre um den russischen Doppelagenten Sergej Skripal keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Die schwarz-blaue Regierung versucht bei der EU-Politik in Sachen Sanktionen einen Balanceakt. Sie setzt sich für eine schrittweise Aufhebung im Gegenzug zu Fortschritten im Ukraine-Friedensprozess ein. Speziell die FPÖ, die mit der Kreml-Partei Einiges Russland einen Kooperationsvertrag hat, will die Reaktionen auf die völkerrechtswidrige Annektion der Krim-Halbinsel durch Russland möglichst bald beenden.

Anlass des Besuchs ist der 50. Jahrestag des ersten Gas-Liefervertrags zwischen der Sowjetunion und Europa. Die OMV zählt auch zu den Investoren des umstrittenen Pipelineprojekt Nord Stream 2 des russischen Gaskonzerns Gazprom, mit dem Gas unter Umgehung der Ukraine über die Ostsee nach Europa fließen soll.

Die wichtigsten Programmpunkte