Wirtschaftsexperte zur EU: "Weder Werte noch Rechtsstaat"

Eine Vision von " Vereinigten Staaten von Europa" hält Schellmann für fehlgeleitet. "In den USA haben die einzelnen Staaten viel mehr Rechte, ihre Belange zu regeln – bis auf die Außenpolitik oder einige spezielle Zuständigkeiten der Zentralverwaltung." Aus seiner Sicht habe die EU den Bogen überspannt: "Beim Bankenrecht, Konsumentenschutz, Steuerrecht oder Bekämpfung der Geldwäsche hat man derart übertrieben, dass man schon von einem repressiven Rechtsraum sprechen muss". So stünden etwa Kunden von Gesellschaften aus (den EU-Staaten) Zypern oder Malta in Österreich unter Geldwäsche-Generalverdacht: "Selbst ein normales Geschäftskonto zu eröffnen dauert da Monate."

Der Unternehmer und die Berater würden "allgemein zu Feindbildern und Verbrechern erklärt, das ist schon einmalig", redet sich Schellmann in Rage. Der EuGH maße sich die Rolle eines Gesetzgebers an und stelle sich „mit dem Instrument der Binnenmarkt-Ideologie über den Vertrag und die Gesetze".

Im Beihilfenrecht regiere reine Willkür: "Da gibt’s weder Werte noch Rechtsstaatlichkeit." Und die Euro-Rettung sei "richtig, aber rechtswidrig" gewesen.