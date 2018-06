„Wir Verpulvern Wahnsinns-Kohle“

Mit einem ausgefuchsten Einfall setzte sich Emmanuel Macron gestern in Szene. Seine PR-Leiterin, die Franko-Senegalesin Sibeth Ndiaye, hatte in den Morgenstunden via Twitter ein Video von einer – vorgeblich – rein internen Sitzung veröffentlicht. Darin sah man, wie sich der Staatschef hemdsärmelig, heftig gestikulierend und mit kruden Slang-Wörtern auf eine Rede vorbereitete, die er anschließend vor dem Kongress der genossenschaftlichen Zusatz-Krankversicherungen, einer wichtigen Institution Frankreichs, halten sollte.

Der Auftritt hätte wohl niemanden vom Stockerl gehaut. Aber das halboffizielle Video machte Furore und brachte die Opposition zum Toben – was wohl beabsichtigt war. „Wir pulvern eine Wahnsinns-Kohle in die Sozialstützen, aber die Leute kommen aus der Armut nicht raus“, sagte der Präsident. „Das ist Irrsinn. Man muss das Zeug so machen, dass alle Verantwortung übernehmen.“

Zuletzt hatte sich der Ruf von Macron als „Präsident der Super-Reichen“ (wie ihn sein sozialistischer Vorgänger Francois Hollande bezeichnet) verfestigt. Bei Umfragen verzeichnete Macron zwar nur einen moderaten Popularitätsrückgang (im Vergleich zu seinen Vorgängern), aber es kam zu einer radikalen Umschichtung in seinem Unterstützerpotenzial: Weg von den ursprünglich eher linksliberalen und jüngeren Sympathisanten, hin zu älteren und konservativen Wählern.

Tatsächlich hat Macron durch den Abbau von Steuern für Unternehmer und Spitzenverdiener sowie durch die Liberalisierung des Arbeitsrechts Maßnahmen durchgezogen, die einstige bürgerliche Präsidenten gerne unternommen hätten, aber nicht gewagt hatten.