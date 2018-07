"Wir Saaldiener sind das Aushängeschild des EU-Parlaments"

Doch lange weigerte sich der damalige Chef der Saaldiener: Frauen in diesem Bereich? Unmöglich. „Der war sehr konservativ“, erinnert sich „Burgi“. Heute trägt sie „zivil“, sagt sie lachend, einfach eine weiße Bluse und nicht wie sonst streng das dunkelblaue Kostüm mit Schal. Denn fast die ganze Parlamentsmannschaft ist dieser Tage wieder in Straßburg – und dann ist es hier, im Parlament in Brüssel, ungezwungen und ruhig.

Mit der Bestellung eines neuen Chefs ist auch bei den Saaldienern die Gleichberechtigung eingezogen.„Ich selbst habe keine Ehrengarderobe mehr getragen“, schildert Burgstaller. Sie arbeitet mittlerweile wieder in einem anderen Aufgabenbereich – bei der Postverteilung. „Aber ich bin so froh, dass es jetzt möglich ist, und dass ich ein Stück dazu beigetragen habe.“ Nur eines hat sich bis heute nicht geändert. Die „Huissiers“ tragen weiter nur den männlichen französischen Begriff, egal, wie viele Frauen in ihrer Mitte arbeiten.

Auszug aus Lohnsburg

Und wie wird man Saaldienerin im Europäischen Parlament? Der kleinen Notburga aus dem oberösterreichischen Dorf Lohnsburg war dieser Berufsweg nicht gerade in die Wiege gelegt. Aber: „Ich war immer schon ‚a Ruaschn und a Leischn, wie man bei uns in Oberösterreich sagt“. Eine was??? Da muss sie selber lachen, die „Burgi“. „Heute sage ich dazu: Ich bin kommunikativ und reisefreudig.“

Die Liebe habe sie gleich nach der Matura zunächst nach Straßburg geführt, erzählt sie. Nach Heirat, zwei Kindern, Französisch-Studium, ersten Halbtags-Jobs bei Abgeordneten und Scheidung, wusste Burgstaller: Sie will ganz in die Arbeit fürs EU-Parlament einsteigen. Die Menschen aus den vielen verschiedenen Teilen Europas, die Sprachen, die Freude, Teil eines großen Ganzen zu sein, das hat des der gebürtigen Innviertlerin angetan.