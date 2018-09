Wiener Stadtkämpferin für eine EU mit urbaner DNA

Mögliche Kandidatur

Und dann werden weiter die Tomaten aus dem eigenen Garten geschnitten, während die Sozialdemokratin sinniert: Immer wieder habe sie auf den Kandidatenlisten für die Europa-Wahlen gestanden. Wird der Name Michaela Kauer auch im kommenden Mai auf der SPÖ-Kandidatenliste zu lesen sein? „Ich werde kandidieren. Das kann ich mir schon vorstellen“, sagt sie fest entschlossen, „aber nur, wenn ich an wählbarer Stelle stehe.“ Das hieße an einem der vier oder fünf vorderen Listenplätze.

Wirklich wichtig ist, ob das Europaparlament in Zukunft vor allem ihr Herzensthema – Stadtpolitik, und dabei das leistbare Wohnen, auf der Agenda hat. Noch aber hat die Leiterin des Wien Hauses die Frage für sich nicht beantwortet: „Wo kann ich meine Ziele besser umsetzen? Im EU-Parlament oder als engagierte Vertreterin hier im Verbindungsbüro, die sich für eine EU einsetzt, die eine urbane DNA hat?“

Die Muscheln!

Acht Minuten müssen sie kochen, die Muscheln, ehe sie dampfend auf Kauers breitem Tisch und vor den Augen ihrer begeisterten Gäste landen. Für die aufwendigen, oft verlangten österreichischen Gerichte muss dann ihr Lebensgefährte aus Wien aufkochen, erzählt Kauer. Dafür werden dann mitunter im Koffer Semmelbrösel oder Kren aus Österreich eingeflogen. Die Spezialwurst des Bruders Cousins mit dem Bauernhof in Kärnten sowieso. Denn zwei ihrer drei liebsten Hobbys frönt die gesellige Vertreterin Wiens in Brüssel auch fern der Heimat so oft wie nur möglich: „Kochen, Leute einladen und segeln.“