Palais Coburg Schauplatz des Atomgipfels

Inzwischen ist das Coburg offizieller Tagungsort, auch für die heute, Dienstag, eröffnete nächste Runde der Atomgespräche – in eben der genannten hochrangigen Besetzung. Dass sich die notorisch Sicherheits-bewussten Amerikaner mit dem Coburg angefreundet haben, liegt unter anderem an der inzwischen perfekt eingespielten Logistik bei der Überwachung. Das Zusammenspiel zwischen Österreichs Verfassungsschützern und den US-Sicherheitskräften klappt offensichtlich lückenlos. Die Amerikaner, so erzählt ein Insider, hätten rundherum genügend Dächer in bester Lage, um Scharfschützen zu postieren. Dass sich in Sichtweite, im Gebäude des Marriott-Hotels, das US-Konsulat befindet, kommt da logistisch auch nicht ungelegen.

Für die Iraner dagegen ging es um einen demonstrativ neutralen Austragungsort. Es war schon ein Kompromiss gewesen, die Gespräche in einem EU-Mitgliedsland stattfinden zu lassen, und nicht, wie lange Zeit, in der Schweiz. Also hält sich das Wiener Außenministerium als Gastgeber bewusst zurück. Offizielle Konferenzorte, wie sie die Republik sonst nützt, würden da – meint man im Ministerium – nur als politische Belastung verstanden.