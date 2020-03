"Wiederaufbau": Italien sagt weitere wirtschaftliche Hilfen zu

Die italienische Regierung will ihre Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise weiter hochfahren. "Was bisher genehmigt wurde, reicht nicht aus", sagt Ministerpräsident Giuseppe Conte im Interview mit der Tageszeitung Corriere della Sera.

"Wir brauchen einen richtigen Plan zum Wiederaufbau", erklärte Italiens Regierungschef. Bisher sind insgesamt 25 Milliarden Euro vorgesehen, um die Wirtschaft zu stützen.

"Maximaler" Fokus auf den Norden

Conte hatte bereits am Sonntag gesagt, dass seine Regierung der Situation im Norden Italiens "maximale Aufmerksamkeit" schenke. Seine Regierung werde einen neuen Krisenplan vorlegen, der Maßnahmen zur Entlastung von Familien und Hilfen für Selbstständige vorsieht.

Italien ist das am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. Trotz drakonischer Vorbeugungsmaßnahmen war die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien am Sonntag um 368 auf 1.809 gestiegen.