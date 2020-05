Wieder Schüsse in US-Schule

Kaum jemand kann sich der emotionalen Debatte seit dem Amoklauf von Connecticut entziehen. Auch die Bluttat von Aurora, bei der zwölf Menschen bei der „ Batman“-Premiere getötet wurden, schreckte die Nation. Am Freitag soll entschieden werden, ob Anklage gegen den Kino-Attentäter James Holmes, 24, erhoben wird.

Inmitten dieser Nachrichten nehmen die Pläne von US-Präsident Obama, die Gesetze gegen den Widerstand der Waffenlobby zu verschärfen, Form an: Am Mittwoch kündigte Obamas Vize Joe Biden an, der Präsident werde notfalls per Dekret handeln – an der Blockade des Kongresses vorbei. „Er ist entschlossen“, so Biden, der an Möglichkeiten arbeitet, einen Konsens zu finden. Er traf sich erst mit Opferverbänden, dann mit Sportschützen, Machern von Videospielen und auch mit der NRA. Die argumentiert, dass man sich gegen Amokläufe nur auf einem Weg schützen könne: Noch mehr Waffen.