Wieder holt eine pikante Bett-Affäre Donald Trump ein

Unter vier Ohren erörterten Cohen und Trump knapp vor der Wahl, was zu tun sei. Dabei wurde eine Schweigegeldzahlung an McDougal erwogen, so die New York Times. Während die Washington Post von einer Art Rückerstattung an Pecker erfahren haben will. Wie es genau war, wissen nur wenige. Der Mitschnitt ist bisher nicht öffentlich geworden.

Was aber viel bemerkenswerter ist: Niemand anders als Rudolph Giuliani, New Yorks ehemaliger Bürgermeister und neuerdings Trumps Medien-Advokat, bestätigte den Vorgang freimütig gegenüber der New York Times. Aber am Ende sei kein einziger Penny geflossen.

US-Beobachter stutzen darüber. Schließlich räumt Giuliani erstmalig ein, dass der Präsident vor seinem Wahlsieg darüber nachgedacht habe, eine Bett-Geschichte mit unlauteren Methoden verschwinden zu lassen. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten. Die Debatte um Trumps Skandal-Auftritt mit Russlands Präsidentin Putin in Helsinki rückt nun in den US-Medien auf die hinteren Plätze. Aber vielleicht war genau das gewollt.

Und Trump selbst? Der reagiert wie immer auf Twitter: Es sei „total unerhört“ und „möglicherweise illegal“, dass ein Anwalt seinen Mandanten auf Band aufnimmt.