Wie sich Moskau trotz Krise herausputzt

Alle niedrigen Arbeiten erledigen die zentralasiatischen Migranten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken (die ersten wandern wegen der Rubelkrise allerdings schon ab). Gedankt wird den Kirgisen, Tadschiken, die Schnee schaufeln oder Regale schlichten, nicht. Die Moskauer sind fremdenfeindlich, sie fürchten die Islamisierung – obwohl in vier Tagen intensiver Stadterkundung keine einzige Frau mit Kopftuch aufgefallen wäre.

Auffallend dagegen ist das Wirken der neuen Stadtverwaltung. Seitdem der ehemalige Bürgermeister Juri Luschkow gegangen wurde (laut Gerüchten soll er in Österreich in einem Schloss logieren, Anm.), dürfte es weniger korrupte Beamte geben. Parken am Gehsteig und in zweiter Spur war früher obligatorisch. Jetzt wird jeder Falschparker, egal, welcher Klasse, sofort abgeschleppt. Der Fußgänger-Vorrang am Zebrastreifen gilt. In den Unterführungen sind nur noch fest gebaute Kioske erlaubt, die Zahl ist limitiert. Renoviert sind nicht nur die Fassaden an der Straßenseite, sondern auch in Hinterhöfen. Im Rathaus wurde ein Beschwerdetelefon eingerichtet, das angeblich auch zu Konsequenzen führt.

An die 5000 historische Bauten, Stadtpaläste, Kirchen und Klöster, die vor 20 Jahren nur noch Ruinen waren, wurden renoviert und unter Denkmalschutz gestellt. Aufgelassene Fabriken bekommen neue Nutzer, etwa Galeristen. Die Duma der Stadt steckt viele Milliarden Rubel in die Infrastruktur.

Moskau will auf Augenhöhe mit anderen modernen Metropolen sein. Die Polizisten lernen Englisch. Seit Sommer gibt es in Moskau eine Sensation: Radwege! Ende November wurde eine Kunsteisbahn auf dem Messegelände WDNCh (Stalin Expo genannt) eröffnet. Der größte Eislaufplatz der Welt sowie jener am Roten Platz, wurden von der Firma AST Eis- und Solartechnik aus Reutte gebaut.

Trotz aller Anstrengungen Moskaus, westliches Image aufzubessern, bleiben die Touristen aus Europa und Übersee aus. Und so bleiben Touristen aus Asien am Roten Platz unter sich. Der eine oder andere verirrt sich auch ins Lenin-Mausoleum Die Ehrenwache, die stets im Stechschritt zur Ablöse marschierte, gibt es nicht mehr. Der Übervater der KP-Revolution Wladimir Iljitsch ist scheinbar zu einer Fremden-Attraktion degradiert. Wer war überhaupt Lenin? Ein russischer Teenager mit Eislaufschuhen über der Schulter kann sich in der Schnelle nicht entscheiden: "Ein Komponist oder ein Schriftsteller?"