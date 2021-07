Wer Schmuggeltschick raucht, könnte Terroranschläge finanzieren

Der international renommierte Terrorismusforscher Jean-Charles Brisard vom Analyse Zentrum Terrorismus in Paris, CAT (Centre d´analyse de terrorisme) hat im vergangenen Jahr in einer Studie 75 Terrorismusfälle, die seit 2001 weltweit vor Gericht verhandelt wurden, untersucht. Sein Fazit: " Zigarettenschmuggel hat die Terrorgruppen zu mehr als 20 Prozent finanziert. In den USA, in Großbritannien, Deutschland, Belgien, Frankreich hat man diese Art des Handels festgestellt, um Geld zu verdienen."

Auch zwei der drei Attentäter der Anschläge vom Januar 2015 in Paris handelten mit Schmuggelzigaretten und gefälschten Waren, so Brisard. Auch, um Waffen und Reisen in den Jemen und den Oman zu finanzieren. Auch die US-Terrorexpertin Louise Shelley warnt in der Sendung "Plusminus" (heute 21.45 ARD) : Endlich müsse man mögliche Bezüge zwischen Terrorismus und scheinbar harmloser Kleinkriminalität ins Visier nehmen, denn IS, Al Qaida und andere Terrorgruppen setzten gezielt auf illegalen Handel.