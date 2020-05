Wie Polizei im Web Terror stoppen will

Am Beispiel Breivik: Das 1500 Seiten lange Pamphlet des Massenmörders "müsste die Polizei in Österreich als nicht relevant einstufen - sie dürfte nicht einmal im Computer speichern, wer der Urheber ist", sagt Gridling. Oft gebe es mehrere solcher "weichen Signale": Beiträge im Internet, die auf eine extreme Gesinnung oder Gewaltbereitschaft schließen lassen; Teilnahme an Demonstrationen oder Treffen radikaler Gruppen; besorgte Freunde oder Verwandte melden sich bei den Behörden. Oder es gibt, wie bei Breivik, der aus Pflanzendünger Sprengstoff destillierte, verdächtige Bestellungen im Internet.



"Jedes für sich erreicht womöglich nicht die Qualität einer Straftat und ist für die Polizei nicht relevant. In der Zusammenschau aller Dinge kommt man vielleicht zu einer anderen Bewertung", sagt Gridling. "Die einzige Möglichkeit, Phänomene wie Breivik zu erkennen, ist die Befugnis, Daten zu speichern."