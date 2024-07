Wie Englands Außenminister-in-spe die Beziehung mit der EU ordnen möchte

Offiziell agiert der Labour-Politiker David Lammy derzeit natürlich noch im Schatten von David Cameron. Aber Lammy hofft doch – nach dem erhofften Erdrutschsieg von Labour bei den Parlamentswahlen am 4. Juli – „das Privileg zu haben, als Außenminister zu dienen“.

Vieles möchte er dann anders machen. Sei er doch „überrascht vom mangelndem Engagement“ der aktuellen Außenpolitik – etwa wenn es um die Beziehung zu China geht. „Enttäuscht von Rishi Sunak“ – konkret in Bezug auf die Weigerung des aktuellen Premier, griechischen Marmor an das Ursprungsland zurückzugeben. Verärgert vom „hauchdünnen Deal“, den Boris Johnson im Brexit ausgehandelt hatte.

Nähe-Distanz-Spiel mit der EU

Doch besonders die EU-Beziehungen werden wohl zum Drahtseilakt. Einerseits würde mit Labour erstmals seit dem Brexit-Referendum eine Partei im Amt sein, die für einen Verbleib in der EU gekämpft hat. „Wir brauchen eine Neuordnung unserer Beziehungen zu Europa“, setzt Lammy also an. „Wir müssen den Groll hinter uns lassen und das zerbrochene Vertrauen aufbauen.“

Andererseits sieht Labour seit Jahren die EU-Skeptiker als essentielle Unterstützer, ohne die eine Wahl nicht gewonnen werden kann. Keinesfalls möchte man sie also verärgern. „Aber“, schiebt Lammy also gleich nach, „es ist weder unsere Absicht, der EU noch der Zoll-Union beizutreten.“