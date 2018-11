Wie die Migration aus Afrika nach Europa einzudämmen ist

„Viele sehen nur eine einzige Chance: Raus aus dem Land, egal wie. Selbst der mögliche Tod schreckt da nicht ab“, sagt Berhanu Negussie über den starken Migrationsdrang seiner äthiopischen Landsleute. Es gebe viel zu wenig Jobs, selbst Uni-Absolventen fänden keine Arbeitsmöglichkeiten. „Also machen sie sich Richtung Europa auf, in der Hoffnung auf ein besseres Leben“, so der 63-jährige Landesrepräsentant der von Karlheinz Böhm gegründeten Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“ (MfM) bei einem Wien-Besuch im KURIER-Gespräch.

"Positives Bild" von Österreich

Nicht zuletzt durch das starke österreichische Engagement in dem ostafrikanischen Staat mit seinen gut 100 Millionen Einwohnern hätten viele Menschen ein „positives Bild“ der Alpenrepublik – als „schönes, reiches und neutrales Land im Herzen Europas“. Allerdings sei nicht alles Gold, was scheinbar so glänzt. „Rückkehrer berichten, dass es in Österreich schwieriger als in anderen europäischen Ländern sei, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und dass man hier den Wohlstand nicht so teilen wolle“, schildert Berhanu Negussie.

Der Praktiker sieht bloß zwei Möglichkeiten, den Exodus, von dem freilich auch zahlreiche andere afrikanische Staaten betroffen seien, einzudämmen: „Der eine Weg ist die Schaffung von Rahmenbedingungen für legale Migration. In dieser Hinsicht hat meine Regierung bereits eine Übereinkunft mit Saudi-Arabien getroffen (dort sind viele äthiopische Haushaltshilfen, Bauarbeiter oder Landwirtschaftshelfer tätig – nach illegalen Schleppungen). Und der zweite, viel wichtigere Ansatz ist die Schaffung von Jobs, Jobs und nochmals Jobs.“