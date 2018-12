Wie die EU Afrika hilft: mit weniger Hilfe, mehr Wirtschaft

„ Afrika braucht keine Almosen. Afrika braucht eine echte Partnerschaft.“ EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist überzeugt davon, dass massiv angekurbelte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Afrika diese Partnerschaft ermöglichen werden.

Was sich wohlklingend anhört, aber erst noch in die Tat umgesetzt werden muss, ist die komplette Kehrtwende der EU-Afrika-Politik. Bis vor wenige Jahren führte diese ein Schattendasein in der europäischen Außenpolitik. Ihr größter Aufwand galt der Entwicklungshilfe. Zudem engagierten sich die einzelnen Staaten Europas auf dem schwarzen Kontinent mehr als die EU gemeinsam.

Nicht erst die großen Migrationswellen des Jahres 2015 sorgten für Umdenken. Nach Jahrzehnten der Entwicklungshilfe ist in den meisten Ländern Afrikas unübersehbar: Bei konkreten, überschaubaren Hilfsprojekten, von Schulen über Bewässerungsanlagen bis zu Bildungs- und Berufsprogrammen funktioniert die Hilfe. Doch für das Wirtschaftswachstum eines Landes ist trotz vieler Milliarden geflossener staatlicher Entwicklungshilfegelder kein positiver Effekt zu messen.