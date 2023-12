Weltgesundheitsorganisation warnt vor Seuchengefahr in Gaza

Nach der Wiederaufnahme der Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der palästinensischen Terrororganisation Hamas warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag vor drohender Seuchengefahr im Gazastreifen.

Sollten das Gesundheitssystem und die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Benzin nicht bald wieder hergestellt werden, würden am Ende „mehr Menschen an Krankheiten sterben als an den Bombardements“, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris.

Warnung vor Cholera- und Covid-Ausbrüchen

Vor allem Magen-Darm-Erkrankungen wie Cholera, aber auch Atemwegsinfekte wie Masern, Tuberkulose und Covid-19 drohen sich bei beengten Lebensverhältnissen und mangelnden hygienischen Bedingungen auszubreiten.

