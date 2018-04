Whistleblower: Anonyme Insider decken die größten Skandale auf

Die EU-Kommission will Tippgebersysteme in Firmen und Verwaltung einführen. In Österreich gibt es solche bereits. Illegale Millionentransfers in Steuerparadiese, Briefkastenfirmen in Panama oder Schwarzgeldkonten in der Schweiz – die größten Skandale wurden durch Whistleblower, sprich Hinweisgeber, aufgedeckt, die mitunter aber um ihr Leben fürchten mussten. Die EU-Kommission will nun diese Informanten rechtlich besser schützen. Speziellen Mindestschutz sollen künftig jene Informanten genießen, die Gesetzesbrüche u. a. bei öffentlichen Auftragsvergaben, bei Finanzdienstleistungen, bei Produkt- und Verkehrssicherheit sowie bei Daten-Sicherheit melden. Dazu kommen noch Vergehen gegen den Umweltschutz, gegen Lebensmittelsicherheit und gegen die öffentliche Gesundheit.

„Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder mit einem Jahresumsatz von mehr als zehn Millionen Euro müssen interne Prozeduren schaffen, um Hinweisen von Whistleblowern vertraulich nachzugehen“, teilte die EU-Kommission am Montag mit. „Auch alle staatlichen und regionalen Verwaltungen sowie Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sind von den EU-Vorgaben erfasst.“