WhatsApp-Gruppe belegt brutale Pushbacks durch kroatische Polizei

In einem Video ist etwa zu sehen, wie eine Gruppe männlicher Flüchtlinge dazu angetrieben wird, in einen Fluss an der Grenze zum Nicht-EU-Land Bosnien zu springen. Ein Polizist schlägt dabei mit einem Schlagstock auf jeden Flüchtling ein, der an ihm vorbeiläuft. Die Schreie der jungen Männer sind zu hören.