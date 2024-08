Harris oder Trump: Wer ist die bessere Wahl für uns?

Deutschland mag er nicht, daraus hat Donald Trump nie ein Hehl gemacht. Schon als US-Präsident hatte er immer wieder gegen das Land seiner Vorfahren geätzt: gegen einen Staat, der in seinen Augen sicherheitspolitisch auf dem NATO-Trittbrett mitfährt, während die US die Lasten schultern müssten – und dabei auch noch enorme Exportüberschüsse erwirtschaftet.

Sollte der 77-jährige Republikaner nächsten Jänner wieder als Herr im Weißen Haus angelobt werden, dürfte er kaum weniger giftig gegen Berlin austeilen.

Und Österreich? Die USA seien nach Deutschland der zweitwichtigste bilaterale Exportmarkt für Österreich, sagt Wifo- und WU-Wirtschaftsexperte Harald Oberhofer. Sollten die USA unter Trump Zölle auf Industrieprodukte einheben, „kann uns das natürlich wehtun“.

Denn ganz Europa würde in Trumps zweiter Amtszeit ein paar Unfreundlichkeiten um die Ohren gedonnert bekommen: 10 Prozent Zoll auf alle Importe in die USA fordert Trump ein. „Mit den Regeln des internationalen Welthandelssystems ist das natürlich nicht in Einklang zu bringen, aber Trump sind ja internationalen Organisationen nicht wichtig“, gibt Oberhofer zu bedenken.