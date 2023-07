Wer ist Andrej Kondraschow, der neue Leiter der russischen Nachrichtenagentur Tass?

Andrej Kondraschows Werdegang

Bevor Andrej Kondraschow Pressesprecher Putins wurde, arbeitete er als Fernsehmoderator bei der Medienholding WGTRK. Im Besitz der russischen Fernseh- und Radiogesellschaft sind u.a. die Fernsehsender Rossija 1, Rossija 2, Rossija K und der Nachrichtenkanal Rossija 24, der russische Auslands-Fernsehsender Rossija RTR, die Hörfunkprogramme Radio Majak, Radio Rossii, Westi FM und Radio Kultura sowie die Internet-Zeitungen vesti.ru, strana.ru, smi.ru und inosmi.ru.

In seiner Zeit als Fernsehjournalist war Kondraschow einer der wenigen, die den späteren Präsidenten in zahlreichen Filmen und Dokumentationen interviewen durften und war damit maßgeblich daran beteiligt, das Bild Putins in den Medien zu formen.