Wer holt sich Europas Topjobs?

Nachteil des 46-jährigen CSU-Politikers: Er ist ohne Regierungserfahrung. Den Rückhalt von Kanzler Kurz hat er dennoch. Schon im Vorjahr haben Weber und Kurz eine stabile Achse geschmiedet, die beiden nützt. Weber hofft von der Popularität des von ihm bewunderten Kurz zu profitieren. Der Kanzler wiederum hätte Zugang zur Spitze der Kommission, wenn sich der EVP-Spitzenkandidat tatsächlich zum wichtigsten Job der EU vorkämpft.

Löwenbändiger

Und auch für die neu zu besetzende Spitze der Europäischen Regierungen – also des EU-Rates – hofft Kurz auf einen Verbündeten: Mark Rutte. Der Name des liberalen Regierungschefs der Niederlande fällt in Brüssel besonders häufig, wenn es um die Nachfolge des aktuellen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk geht. Seit er bei den Wahlen daheim seinen rechtsextremen Gegner Geert Wilders in die Schranken wies, gilt der freundliche, aber fiskalstrenge Rutte als eine Art Löwenbändiger der Rechtspopulisten. Sein Rezept: Auf europäischer Ebene weniger ankündigen, dafür mehr erreichen. „Immer mehr Europa, eine immer engere Union – nicht für mich“, sagt er. Und fordert doch:

Im Bereich der Migration „muss Europa besser werden“. Vorerst ist vom kinderlosen Single Rutte nur zu hören: Er sei sehr gerne Premier und würde das auch bleiben.

Schlagfertige Putin-Kritikerin

Auch Dalia Grybauskaite, Präsidentin Litauens, sagt vor Mikrofonen nie etwas anderes: Nein, sie komme als EU-Ratspräsidentin nicht in Frage. Dabei würde sie das Profil einer passenden Kandidatin mehr als erfüllen: Als ehemalige EU-Kommissarin und seit zehn Jahren an der Staatsspitze Litauens, kennt die 63-Jährige das innere Getriebe der EU ebenso gut wie die Befindlichkeit der Länder Osteuropas. Bekannt ist die schlagfertige Grybauskaite auch für ihre nicht gerade sanfte Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin.

Abgesehen vom Job des Kommissionschefs und des Ratspräsidenten werden heuer noch drei weitere EU-Spitzenjobs neu vergeben: Die Leitung der Europäischen Zentralbank (derzeit noch Mario Draghi), der Präsident des EU-Parlaments (derzeit Antonio Tajani) und der Hohe Außenbeauftragte ( Federica Mogherini).

Faymann und Kern? Chancenlos

Österreicher spielen im Ringen um diese Spitzen-Jobs auf oberster EU-Ebene keine mit. Wer dabei sein will, sollte mindestens Minister, besser noch Premier gewesen sein. Aber Christian Kern und Werner Faymann haben als ehemalige sozialdemokratische Regierungschefs mit keinerlei Unterstützung zu rechnen – weder von daheim noch im internationalen Umfeld.