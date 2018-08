Wenn ein Klimawandel-Leugner über den Klimawandel schreibt

Aufregung. Selten hat ein Bericht eines Abgeordneten im EU-Parlament so einen Sturm der Entrüstung ausgelöst wie jener, der heute in Brüssel im Agrar-Ausschuss diskutiert wird. Verfasser des Textes über ein EU-Programm zur Förderung von Klima-Initiativen ist John Stuart Agnew, britischer Abgeordneter der europafeindlichen Partei UKIP und bekennender Klimawandel-Leugner. Konkreter: Leugner der Tatsache, dass die Menschheit etwas mit den global steigenden Temperaturen zu tun haben könnte.

Und so listet Agnew in seinem Bericht auf: Sonnenflecken und kosmische Strahlen seien die größten Einflussfaktoren für das Klima. „Menschliche Aktivitäten spielen keine Rolle“, heißt es in dem dem KURIER vorliegenden Text. Und: „Das einzige potenzielle Risiko eines größeren Kohlendioxidausstoßes auf der Erde ist ein Vulkanausbruch.“