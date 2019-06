„Wendepunkt“ – Japanischer Premier will in Golfkrise vermitteln

Zu hoch ist der Druck, den Trump auf die Welt ausübt: Wer mit dem Iran Handel treibt, bekommt heftige wirtschaftliche Sanktionen seitens der USA zu spüren. Trump setzt alles darauf, das Mullah-Regime an den Tisch zu zwingen. Bei Rohanis Kabinett scheint ihm das nach und nach zu gelingen, jedoch nicht bei der geistlichen Führung unter Ajatollah Khamenei. Für ihn sind Verhandlungen mit den verhassten USA „wie Gift“. Er ist davon überzeugt, dass sich die Bevölkerung weiterhin mit der Führung solidarisieren wird.

Tatsächlich ist dort die Enttäuschung über den gescheiterten Nuklear-Deal groß, vor allem Trump wird die Schuld in die Schuhe geschoben.

Der Großteil der Iraner steht in dieser Causa hinter dem Regime – ohne Wenn und Aber. Anders die junge, gebildete Bevölkerungsschicht, in der immer mehr Menschen ans Auswandern denken: Sie sehen im Iran keine Perspektive mehr, zu hoch ist die Inflation, zu teuer sind die Lebensmittel. Auch in anderen Sektoren sorgen die Auswirkungen der Sanktionen für Erfindungsreichtum: Da keine Banküberweisungen mehr möglich sind, schlägt der iranische Fußballmeister Persepolis Teheran seinem kroatischen Trainer vor, ihm 600.000 Euro Restgehalt bar in einem Koffer zu geben. Armin Arbeiter